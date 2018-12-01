Çocukları ‘internet’ ile camiye teşvik ediyor

Pendik’teki Hatice Ana Camisi imamı Mehmet Aydın, caminin altına açtırdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnternet ve Bilgi Erişim Merkezleri (BELNET) şubesi ile çocukların camiye gelmelerini teşvik ediyor.

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Çocukların camiye yönlendirilmesi gerektiğinden hareket eden Aydın, İBB’nin internet hizmetini gerekli izinleri alarak camiye getirdi. Aydın’ın caminin altına 2014’te açtırdığı BELNET Pendik Mesken Şubesi, İstanbul’da caminin altında faaliyet gösteren, ilk ve tek şube olma özelliği taşıyor. BELNET şubesine gelen öğrenciler, hem ödev ve araştırmalarını yapıyor hem de camiye giderek dini eğitim alabiliyor. Aydın, göreve Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde başladığını belirterek, kırsal kesimlerde çocukların küçük hediyelerle camiye ısındırılmasının daha kolay olduğunu söyledi. Günümüzde çocukların internete daha çok yöneldiğine dikkati çeken Aydın, BELNET şubesinin caminin altında olması nedeniyle çocukların camiye kazandırılabileceğini düşündüğünü aktardı. Aydın, BELNET’e gelen öğrencilerle sohbet ettiğini belirterek, “Çocuklar içeri girdiğinde selam verip almayı, camide namazın nasıl kılınacağını, yaşlılara saygıyı öğreniyor. Ezanı duyup camiyi görüyorlar. Bu çocuklar, büyüdüğünde camiden ve İslam’dan uzak kalmayacak.” dedi. Sağlıklı ve güvenli ortamlar oluşturularak gençlerde dini değerlere sahip olma bilincinin yerleştirilmesinin önemine değinen Aydın, çocukları camiye getirerek namaza ve Kur’an öğrenmeye teşvik etmek istediklerini belirtti.