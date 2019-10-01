Çocukları korumak için yılanla boğuştu

Gary Richardson, Zeus isimli köpeğin Sumter County’deki aile evinin dışında su kabını temizleyen iki oğlunu kurtarmak için zehirli mercan yılanına saldırdığını söyledi. Çocuklarının kendilerine sürünerek ilerleyen yılanı görmediğini söyleyen baba, durumu 8 aylık köpeğin fark ettiğini belirtti. Saldırdığı yılanı öldüren Zeus çocukların da hayatını kurtardı. Zeus ardından aceleyle eyaletin Ocala kenti yakınlarındaki bir veterinere götürüldü ve hayvana iki şişe panzehir verildi. Fakat pitbull geçen günlerde hayatını kaybetti.