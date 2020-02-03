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Yaşam

Beytüşşebap’ta çocukların bidonla kayak keyfi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, evde kestikleri bidonlara binip karda kaymanın keyfini çıkardı.

IHA03.02.2020  10:45 - Güncelleme: 03.02.2020  10:45

Beytüşşebaplı çocuklar, evde kendi imkanları ile hazırladıkları bidonları alıp, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu yüksek kesimlere doğru yola çıktı. Burada evde hazırladıkları bidonları kızak haline getirip binen çocuklar karda kaymanın keyfini çıkardı. Dağ yamaçlarına tırmanıp uygun alan seçen çocuklar, küçük tümseklerle kendilerine göre zorlu parkurlar da oluşturdu. Karda kayarak vakit geçirdiklerini belirten Şahin Yiğit, tek eğlencelerinin karda kaymak olduğunu söyledi.

Volkan Gökçe ise karda kaymak için köylerinin karşısında bulunan dağa tırmandıklarını söyledi.

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