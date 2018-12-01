Çocuklarınıza göz kulak olun

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Uyuşturucuyu Önleme ve Sağlık Birimi Başkanı Dr. Gilberto Gerra, madde bağımlılığının önlenmesinin, ‘aile’ kurumunun yaşamının ve kalitesinin iyileştirilmesinden geçtiğini söyledi. Ebeveynlere eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan Gerra, babalara ‘çocuklarınızı ihmal etmeyin’ mesajını verdi. Geçtiğimiz günlerde Yeşilay tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumuna katılan Dr. Gerra, ailelerin üstüne düşen görevlerden bahsetti.

KADINLAR KORUNMALI

Öncelikle bağımlı kadınların korunmasının gerekliliğine değinen Gerra, “Özellikle hamile kadınların uyuşturucudan korunması gerekiyor. Madde kullanan kadınların çoğu duygusal ve fiziksel şiddete maruz kalıp cinsel tacize uğruyor. STK’lara tavsiyem, özellikle kadınların korunmalarını sağlamaları, onlara gerekli destekleri vermeleri. Anne, ailede çok önemli bir rolde. Madde kullanan annelerin bebekleri farklı hastalıklarla dünyaya gelebiliyor veya ilerde onlar da bağımlı olabiliyor” dedi.

KURALLAR KOYUN

Gerra, sağlıklı bireyler yetiştirmenin 4 ana kuralını ise şöyle sıraladı: “Birincisi, çocuğunuza zaman ayırın. Kaliteli vakit geçirin, özelikle çoğu zaman evde olmayan babalar bunu yapmalı. İkincisi, çocuklarınıza kurallar koyun. Çoğu aile kendilerinin kurallara uyamayacağını düşündüğü için kural koymuyor. Üçüncüsü, çocuklarınızı izleyin. “Nereye gidiyorsun, ne zaman geleceksin, kiminle olacaksın?” gibi sorular sormaktan çekinmeyin.

ERGENLİK ÖNEMLİ

Ergenlik dönemindeki çocuklar bu sorulara kızabilir ama bilinçaltında, ebeveynlerinin onu önemsediği fikri çocuğu güvende hissettirecektir. Son olarak, onları motive edin. İlişkilerinizi sıcak tutun.” Gençleri ve çocukları bağımlılıktan korumak için “Ailelere eğitim verilmeli” diyen Dr. Gerra, “Okul ve belediyeler aracılığıyla aileleri bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenleyin” diye konuştu.