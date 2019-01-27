İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çoğalması için gölete bırakılan balıkları avladılar

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çoğalması için baraj göletine bırakılan balıkları avlamak için avcılar, 400 metrelik ağı suya bıraktılar. Ağa takılan 500 balığın 100 tanesi telef oldu. Diğer 400 balık yetkililer tarafından tekrar suya bırakıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırıkkale'de henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce Sulakyurt Barajında yaklaşık 400 metre uzunluğunda balık avlamak için ağ serildi. Ağa takılan 500 balığın 400 tanesi ağlardan kurtarılarak tekrara gölete bırakıldı.

4 yıldır baraj göletinde balık yetiştirmek için çaba gösteren Sulakyurt halkı avcılara tepki gösterdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik yaptığı açıklamada, “İlçemizde son yıllarda oluşturulan sulama barajında balık yetişmesi için 4 yıldır emek veriyoruz. Yıllardır çoğalmaları için yavru balıkları suya bıraktık. Bugün yaşananlar hepimizi çok üzdü. Göle 400 metre uzunluğunda ağ sermişler. Jandarma ekiplerimizle hemen müdahale ettik ve ağlara takılan 500 balığın 400 tanesini kurtararak tekrar gölete bıraktık. 100 balık ise telef oldu" dedi.

15 Temmuz konuşması Kazım Karabekir´in torununu rahatsız etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var"

'Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var'

Amasya'da maden ocağında göçük

Amasya'da maden ocağında göçük

Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

'İsrail Katar'ın yardımlarını koz olarak kullanıyor'

'İsrail Katar'ın yardımlarını koz olarak kullanıyor'

15 Temmuz konuşması rahatsız etti

15 Temmuz konuşması rahatsız etti

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Bahçeli: Zillet itifakını silip atacağız

Bahçeli: Zillet itifakını silip atacağız

İsrail'den Venezuela'daki darbe girişimine destek

İsrail'den Venezuela'daki darbe girişimine destek
 

POPÜLER HABERLER

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA