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Çok nadir görülüyor... Onun acısını annesi hissediyor

Karaman'da, nadir görülen hastalığı nedeniyle acı ve ağrı hissetmeyen 15 yaşındaki Halil İbrahim, kendisi acı hissetmese de onun tüm acılarını annesi hissedip yaşıyor. Annesi Şerife Yakın, çocuğunun hastalığına derman arıyor.

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Ermenek'in Elmayurdu köyünde yaşayan, ikisi engelli 4 çocuk annesi Şerife Yakın (59), tek başına engelli oğlu ile kızına hem anne hem de baba olmaya çalışıyor.

Yakın'ın 15 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Yakın, acı, sıcak ve soğuk gibi duyuları beyne ileten küçük sinir uçlarının görev yapmaması nedeniyle acı ve ağrıya duyarsızlık olarak tanımlanan "CIPA" hastalığına sahip. Anne Yakın'ın 30 yaşındaki diğer çocuğu Ayşe'nin ise zihinsel ve işitme engeli bulunuyor. Eşini 4 yıl önce kalp krizi nedeniyle kaybeden anne Şerife Yakın, tüm zorluk ve sıkıntılarla artık tek başına mücadele ediyor.

Şerife Yakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz 3 aylıkken sık sık ateşlendiği için götürdükleri hastanede oğlunun idrar yollarının iltihaplandığını ve dan sünnet edilmesi gerektiğini öğrendiklerini söyledi.

Oğlunun iğne vurulurken ve sünnet olurken hiç ağlamaması üzerine herkesin şaşırdığını belirten Yakın, "Sonra Halil İbrahim'in dünyada nadir görülen acı, sıcak ve soğuk gibi duyuları beyne ileten küçük sinir uçlarının görev yapmaması olarak tanımlanan 'CIPA' hastası olduğunu ve tedavisinin olmadığını bildirdiler.'' dedi.

Gün geçtikçe oğlunun sorunlarının arttığını ve çaresizlik içinde hiçbir şey yapamadıklarını anlatan Yakın, oğlunda zihinsel problemlerin de başladığını dile getirdi. Halil İbrahim ve Ayşe'nin haftada 2 gün Ermenek'te bulunan bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gördüğüne değinen anne Yakın, hem oğlunun hem de kızının bu eğitimlerin bir miktar faydasını gördüğünü bildirdi.

 
- "ACIYI HİSSETMİYOR AMA SEVİLDİĞİNİ HİSSEDİYOR"
 

Anne Yakın, oğlunun bazı ihtiyaçlarını söylemeye başladığını, bunun da önemli bir ilerleme olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bilgisayarda oyun oynayabiliyor, müzik dinliyor. Babasının fotoğraflarına bakıyor. Buna da şükür. Eskiden bu zorlukları eşimle paylaşıyordum, artık yalnızım. Bir ümitle oğlumun hastalığına bir çare bulunmasını bekliyorum. Teknoloji ve tıp gelişiyor. Mutlaka bir çare bulunacaktır. Çocuklarım için yaşıyorum. Onların iyi olmasından başka hiçbir isteğim olamaz. Çocuklarım benim her şeyim. Olmazsam onlara kimse bakamaz. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Onun hissetmediği acıları ben yaşıyorum. Acıyı hissetmiyor ama sevildiğini hissediyor. Bu da acılarımı, sıkıntılarımı hafifletiyor."

Şerife Yakın, bu zorlu dönemi önce Allah'ın sonra da komşuları ve bazı arkadaşlarından desteğiyle aşmaya çalıştığını kaydetti.Ermenek'in Elmayurdu köyünde yaşayan, ikisi engelli 4 çocuk annesi Şerife Yakın (59), tek başına engelli oğlu ile kızına hem anne hem de baba olmaya çalışıyor.

Yakın'ın 15 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Yakın, acı, sıcak ve soğuk gibi duyuları beyne ileten küçük sinir uçlarının görev yapmaması nedeniyle acı ve ağrıya duyarsızlık olarak tanımlanan "CIPA" hastalığına sahip. Anne Yakın'ın 30 yaşındaki diğer çocuğu Ayşe'nin ise zihinsel ve işitme engeli bulunuyor. Eşini 4 yıl önce kalp krizi nedeniyle kaybeden anne Şerife Yakın, tüm zorluk ve sıkıntılarla artık tek başına mücadele ediyor.

Şerife Yakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz 3 aylıkken sık sık ateşlendiği için götürdükleri hastanede oğlunun idrar yollarının iltihaplandığını ve dan sünnet edilmesi gerektiğini öğrendiklerini söyledi.

Oğlunun iğne vurulurken ve sünnet olurken hiç ağlamaması üzerine herkesin şaşırdığını belirten Yakın, "Sonra Halil İbrahim'in dünyada nadir görülen acı, sıcak ve soğuk gibi duyuları beyne ileten küçük sinir uçlarının görev yapmaması olarak tanımlanan 'CIPA' hastası olduğunu ve tedavisinin olmadığını bildirdiler.'' dedi.

Gün geçtikçe oğlunun sorunlarının arttığını ve çaresizlik içinde hiçbir şey yapamadıklarını anlatan Yakın, oğlunda zihinsel problemlerin de başladığını dile getirdi. Halil İbrahim ve Ayşe'nin haftada 2 gün Ermenek'te bulunan bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gördüğüne değinen anne Yakın, hem oğlunun hem de kızının bu eğitimlerin bir miktar faydasını gördüğünü bildirdi.

- "ACIYI HİSSETMİYOR AMA SEVİLDİĞİNİ HİSSEDİYOR"
 

Anne Yakın, oğlunun bazı ihtiyaçlarını söylemeye başladığını, bunun da önemli bir ilerleme olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bilgisayarda oyun oynayabiliyor, müzik dinliyor. Babasının fotoğraflarına bakıyor. Buna da şükür. Eskiden bu zorlukları eşimle paylaşıyordum, artık yalnızım. Bir ümitle oğlumun hastalığına bir çare bulunmasını bekliyorum. Teknoloji ve tıp gelişiyor. Mutlaka bir çare bulunacaktır. Çocuklarım için yaşıyorum. Onların iyi olmasından başka hiçbir isteğim olamaz. Çocuklarım benim her şeyim. Olmazsam onlara kimse bakamaz. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Onun hissetmediği acıları ben yaşıyorum. Acıyı hissetmiyor ama sevildiğini hissediyor. Bu da acılarımı, sıkıntılarımı hafifletiyor."

Şerife Yakın, bu zorlu dönemi önce Allah'ın sonra da komşuları ve bazı arkadaşlarından desteğiyle aşmaya çalıştığını kaydetti.

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