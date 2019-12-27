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Yaşam

Çökertilen suç çetesinin 14 üyesi tutuklandı

Sancaktepe ve Ümraniye’de polisin operasyonuyla çökertilen suç çetesinin 14 üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA27.12.2019  21:39 - Güncelleme: 27.12.2019  21:39
Ümraniye ve Sancaktepe’de elebaşılığını G.Ö.’nün yaptığı ve aralarında emekli bir polisin de bulunduğu suç çetesi tespit edilmiş, bir tekel bayisini silah zoru ile zimmetlerine geçirdikleri, her iki ilçede ’yağma’, ’kumar oynanması için yer temin etme’, ’suç işlemek için örgüt kurmak’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ gibi 55 farklı suça karıştıkları iddia edilen 18 şüpheli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.


Şüphelilerden 14’ü tutuklandı


Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen 18 şüpheliden 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli ise “suç işlemek için örgüt kurma”, “silah ticareti” ve “tefecilik” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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