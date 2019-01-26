‘Çölde Av’ tablosu müzeye taşınıyor

Fransız ressam Felix-Auguste Clement’e ait olan tablo dün çerçevesinden ayrıldı ve özel olarak oluşturulan kutu içerisinde rulo halde konuldu. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, tablonun 1865 yılında Mısır’da yapıldığını belirterek “Tablo 1865 yılında yapıldı. Bu binada 1878 yılında tamamlandı. Tablonun 140 yıllık duvarda tarihe şahitliği var. Ressam Felix-Auguste Clement aynı zamanda iç mimar ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın arkadaşı. Onunla birlikte kendisinin de av merakı var ve birlikte ava çıkıyorlar. Tablo 13 kişilik bir ekibin çölde ceylan avı sonrası hem dinlenmeleri hem de avı ile ilgilenmelerini resmediyor” dedi. 28 Ocak’ta taşınacak ve “Oryantalist tablolar” bölümünde sergilenecek tablonun ziyarete açılışına Başkan Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.