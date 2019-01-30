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'Çölde Av'ın saray yolculuğu

Türkiye’nin en büyük oryantalist tablosu ‘Çölde Av’ Sait Halim Paşa Yalısı’ndan Milli Saraylar Resim Müzesi’ne taşındı. Rulo haline getirilen 35 metrekarelik tablo 3 ay sonra ziyarete açılacak.

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Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu “Çölde Av”, Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki yerinden alınarak sergileneceği Milli Saraylara bağlı Resim Müzesi’ndeki yeni yerine taşındı. Fransız ressam Felix-Auguste Clement’e ait olan tablo çerçevesinden ayrıldı ve özel olarak oluşturulan kutu içerisinde rulo halde konuldu. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, tablonun Sait Halim Paşa Yalısı Selamlık Bölümü’nden boyutları nedeniyle çıkarılamadığına dikkati çekti ve şöyle devam etti: “Bu konularda uzman olan Filiz Kuvvetli’nin danışmanlığında bu rulonun yerinden, çerçevesinden çıkarıldıktan sonra bir rulo haline getirilmesi görüşü benimsendi. Dolayısıyla bu işleme geçmeden önce tablonun üzerinde yaklaşım 15 santimetre karelik filmler yapıştırıldı. Tablonun bütünlüğünü korumak amacıyla uygulandı. Bu tablo yere yatırılıp özel bir aparatla silindirik rulo haline getirildi. Buradan Milli Saraylar İdaresi’ndeki Resim Müzesi’ndeki yerine aktarılabilmesi için özel ahşap bir kutu yapıldı. Rulo bu kutu içerisine yerleştirildi ve resim müzesine aktarıldı.” 

RESTORE 3 AY SÜRECEK 

Ahmet Çapoğlu tablonun 1865 yılında Mısır’da yapıldığını belirterek “Tablonun 140 yıllık duvarda tarihe şahitliği var. Ressam Felix-Auguste Clement aynı zamanda iç mimar ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın arkadaşı. Onunla birlikte ava çıkıyorlar. Tablo 13 kişilik bir ekibin çölde ceylan avı sonrası hem dinlenmeleri hem de avı ile ilgilenmelerini resmediyor” dedi. Üç ay sürecek restorasyonun ardından tablo, Dolmabahçe Sarayı içerisindeki Resim Müzesi’nin “Oryantalist tablolar” bölümünde sergilenecek. 

RULO SİSTEMİYLE TAŞINDI

Fransız ressam Felix-Auguste Clement’in 1865 yılında Mısır’da yaptığı “Çölde Av” adlı tablo, rulo haline getirildikten sonra özel ahşap kutu içerisinde resim müzesine taşındı. Tablonun ziyarete açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. 

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