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Yaşam

Çöp evine gelen polisi bıçakladı: İfadesi ortaya çıktı

Bursa'da 'çöp ev' haline getirdiği evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak çekip direnen, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.K.'yi de kolundan bıçaklayan Feyzullah Yasa (68), savcılıktaki ifadesinde 'Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım' dedi. Yasa, sevk edildiği ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedaviye alındı.

DHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
Çöp evine gelen polisi bıçakladı: İfadesi ortaya çıktı
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Olay, 4 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. 'Çöp ev' ihbarı alan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ürünlü Caddesi'ndeki adrese geldi. Belediye ekiplerini karşısında gören 2 katlı evin sahibi Feyzullah Yasa, eline aldığı bıçakla belediye ekiplerini tehdit ederek içeri almadı. Eve giremeyen ekiplerin ihbarı üzerine adrese polisler sevk edildi. Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı sırada kolundan bıçakladı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BİBER GAZI SIKAN POLİSLERE DE SALDIRDI

Polisler, direnmeye devam eden Feyzullah Yasa'yı, pencerenin kırık camından sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istedi. Yasa, elindeki bıçakla dışarı çıkıp, ekiplere yine saldırdı. Bıçağın elinden düşmesiyle yakalanan Yasa, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BEN PEYGAMBERİM, CUMHURBAŞKANIYIM'

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Feyzullah Yasa, sevk edildiği adliyede Cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesinde "Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım" diyen Yasa, savcının talimatıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Feyzullah Yasa, burada tedaviye alındı.

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