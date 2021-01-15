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Yaşam

Çöp kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir kişi öldü

Çorum'da tır çöp kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA15 Ocak 2021 Cuma 17:40 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 17:40
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Çorum-Mecitözü karayolu Elvançelebi mevkisinde meydana geldi. Karlı havada, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp TIR'a çarparak, şarampole yuvarlandı. Savrulan TIR ise Mecitözü Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla çarpıştı. TIR'ın dorsesi ikiye ayrılırken, kazada 3 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan TIR ve çöp kamyonunun şoförleri, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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