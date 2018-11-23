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Çorlu’da kaçak telefon operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araçta çantalar içerisinde yüzlerce kaçak cep telefonu ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Edirne'den İstanbul'a uyuşturucu veya kaçak mal sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınan 34 PU 3842 plakalı araç Çorlu’da İstanbul yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada 7 ayrı çanta içerisinde 226’sı dijital ve dokunmatik, 2 bin 91 adedi de tuşlu olmak üzere toplam 2 bin 317 adet kaçak telefon ele geçirildi. Kaçak telefonlara el koyan polis ekipleri konuyla ilgili bir kişiyi de yasal işlem yapmak üzere gözaltına aldı.

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