Çorlu'da sır olay! Bir kadın ve erkek başlarından vurulmuş halde ölü bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Dilek Balta (49) ve Çetin Engin (52), kadına ait evde tabancayla başlarından vurularak, ölmüş halde bulundu.
- DHA
Emlak bürosunda çalışan Dilek Balta'dan haber alamayan yakınları, kadının yalnız yaşadığı Şeyhsinan Mahallesi Güzel Sokak Şerifoğlu Apartmanı'ndaki evine gitti. Uzun süre zilini çaldıkları kapı açılmadı. Bunun üzerine yakınları, kapıyı kırararak içeri girdi. Ancak evin oturma odasında Dilek Balta ile Çetin Engin'in cansız bedenlerini buldu. Eve gelen polis, Balta ve Çetin'in tabancayla başlarından vurularak, hayatlarını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dilek Balta ve Engin Çetin'in cansız bedenleri, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Engin Çetin'in hurda kumaş işiyle uğraştığı öğrenildi. Çorlu Polisi, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
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