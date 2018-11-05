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Çorum'da 23 bin 977 litre sahte içki ele geçirildi

Çorum'da düzenlenen operasyonda 23 bin 977 litre sahte içki ele geçirildi.

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 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Eskiköy köyündeki iki evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Kışlacık Mahallesi'ndeki evlere düzenlenen operasyonda sahte olduğu belirlenen 22 bin 915 litre şarap ve bin 62 litre rakı ele geçirildi. İçki üretiminde kullanılan damıtma sistemlerine el konuldu. Şüpheliler M.Y. ile M.K. gözaltına alındı.

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