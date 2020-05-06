İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0928
  • EURO
    7,6871
  • ALTIN
    388.21
  • BIST100
    98737.5
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın
Yaşam

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da döşeme atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:06 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:06
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'ndeki Çiftlik Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın giriş katındaki mobilya döşeme atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevler üst katlara sıçramadan yangını söndürdü.

Çok sayıda koltuk ve kumaşın kullanılamaz hale geldiği yangının ardından iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapan itfaiye ekipleri, iş yerinin dışında, içerisinde çok az miktarda benzin olan pet şişe buldu. Bunun üzerine iş yeri sahibi Fatih B. ile bazı görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı.

Ekmek kuyruğunda saç saça baş başa kavga kameralara yansıdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.