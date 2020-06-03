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Yaşam

Çorum'da arazi anlaşmazlığı kavgasında tüfekle vurulan baba ve oğlu öldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 13:37 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 13:37
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İlçeye bağlı Öbektaş köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun K. (20), tüfekle amcası İdris K. (58) ile oğlu Gülami K'ye (27) ateş etti. Baba ve oğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kavganın büyümemesi için önlem aldı.

Kaçmaya çalışan Dursun K, jandarma ekiplerince yakalandı.

Baba ve oğlunun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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