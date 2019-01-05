Çorum'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir binanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina inşaatında çalışan Ökkeş Sürmeli (43) ve Emrullah Ersoy (45) adlı işçiler, binanın asansör bölümünde çalışırken 6. kattan asansör boşluğa düştüler. Gürültüyü duyan diğer işçiler arkadaşlarının asansör boşluğunda hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen iki işçinin hayatını kaybettikleri belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından talihsiz işçilerin cansız bedenleri otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi