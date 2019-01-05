İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çorum'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Çorum’da yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 işçi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 16.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir binanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina inşaatında çalışan Ökkeş Sürmeli (43) ve Emrullah Ersoy (45) adlı işçiler, binanın asansör bölümünde çalışırken 6. kattan asansör boşluğa düştüler. Gürültüyü duyan diğer işçiler arkadaşlarının asansör boşluğunda hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede asansör boşluğuna düşen iki işçinin hayatını kaybettikleri belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından talihsiz işçilerin cansız bedenleri otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İmzayı attı: 45 ülkeyi ilgilendiren karar

İmzayı attı: 45 ülkeyi ilgilendiren karar

Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog

Başkan Erdoğan'ı gülümseten diyalog

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a kötü haber

Almanya'da Naziler sokaklarda devriye geziyor

Almanya'da Naziler sokaklarda devriye geziyor

Ayasofya'daki çirkin provokasyona inceleme

Ayasofya'daki çirkin provokasyona inceleme

'Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman'

'Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman'

ABD'den Suriye'ye kimyasal silah uyarısı

ABD'den Suriye'ye kimyasal silah uyarısı

İran'da tartışmalı yasa onaylandı

İran'da tartışmalı yasa onaylandı
 

POPÜLER HABERLER

Efsane sanatçı Münir Özkul´un ölüm yıldönümü

Efsane sanatçı Münir Özkul´un ölüm yıldönümü

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA