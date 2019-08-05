28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5689
  • 6,2117
  • 259.976
  • 99550
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çorum'da bir minibüsün takla atması sonucu 10 kişi yaralandı

Çorum- Ankara karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Ankara karayolu Hamdiköy mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Çorum'a giden Metin Gül (47) yönetimindeki 19 DN 383 plakalı minibüs, Hamdiköy yakınlarında refüje çarparak takla attı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atıp, ters dönen minibüste sıkışan yolculardan Fatma Bolat, itfaiye ve sağlık görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, diğer yaralı 9 kişi de ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
 

JANDARMA VE MİT´TEN DEAŞ´A SINIR ÖTESİ OPERASYON!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasındaki görüşme başladı

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasındaki görüşme başladı

Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL

Üreticisinin yüzünü güldürecek... Kilosu 150 TL

Galatasaray'ın Bakayoko taktiği belli oldu

Galatasaray'ın Bakayoko taktiği belli oldu

Türkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

Türkiye'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı

Başkan Erdoğan talimatı verdi... Bursalı minik Zeynep'e ilaç müjdesi

Başkan Erdoğan talimatı verdi... Bursalı minik Zeynep'e ilaç müjdesi

Duyanlar şaşırıyor: Karadeniz'de bir ilk!

Duyanlar şaşırıyor: Karadeniz'de bir ilk!
 

POPÜLER HABERLER

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Camide uzanma numarası yaptı: Telefonu böyle çaldı

Arkeologlar '2 bin 200 yıllık beyin ameliyatı' izlerini buldu

Arkeologlar '2 bin 200 yıllık beyin ameliyatı' izlerini buldu

Duyanlar şaşırıyor: Karadeniz'de bir ilk!

Duyanlar şaşırıyor: Karadeniz'de bir ilk!

Annelere erken emeklilik müjdesi

Annelere erken emeklilik müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA