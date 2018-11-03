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Çorum'da genç kız tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı

Çorum'da 17 yaşındaki Irak uyruklu kız, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

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Alınan bilgiye göre, Yeniyol Mahallesi'ndeki Gazi 4. Sokak'ta ablasıyla yürüyen Irak uyruklu Neyda B'nin (17) yanına gelen Barış İ, genç kızla bir süre tartıştı.

Tartışma sırasında Neyda B'yi göğüs bölgesinden bıçaklayan Barış İ. daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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