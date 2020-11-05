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Yaşam

Çorum'da narkotik operasyonu

Çorum'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 18:45 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 18:45
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Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ile Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmancık Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünü Osmancık'taki polis uygulama noktasında durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, A.Ş. ve H.Ş'ye ait valizlerde 13 bin 972 uyuşturucu hap ele geçirildi.

A.Ş. ve H.Ş, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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