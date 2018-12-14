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Çorum'da rögara düşen atı itfaiye kurtardı

Çorum'da üzeri açık rögara düşen sahipsiz at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Ulukavak Mahallesi'ndeki bir sokakta üzeri açık rögarın içerisinde at olduğunu görenler, durumu belediyeye bildirdi. 

İtfaiye ekipleri atı kurtarmak için çalışma başlattı. 

İş makinesiyle rögarın ağzının genişletilmesinin ardından veterinerce iğneyle sakinleştirilen at, zarar görmeyecek şekilde bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kamyonete konulan at, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan atın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine başlandığı öğrenildi. 

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