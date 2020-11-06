İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Kasım 2020 Cuma / 20 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5412
  • EURO
    10,139
  • ALTIN
    533.254
  • BIST100
    1191.96
Yaşam

Çorum'da silah kaçakçılığı operasyonu

Çorum'da yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı.

AA06 Kasım 2020 Cuma 18:24 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 18:24
ABONE OL

 Çorum'un Mecitözü ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışması sonucunda, ilçede kaçak silah satışı yaptığı tespit edilen zanlı takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda zanlıya ait evde ve belirttiği noktalarda yapılan aramalarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız otomatik av tüfeği ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zanlının açık arazide taşların altına sakladığı kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörleri jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

Kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.