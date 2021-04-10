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Yaşam

Çorum'da trafik kazası: 2 ölü 5 yaralı

Çorum'da, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 23:49 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 23:49
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Kaza, saat 09.30 sıralarında Çorum- Osmancık Karayolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 19 BS 219 plakalı hafif ticari araç ile 19 BS 026 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada her iki araçta bulunan kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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