CTE İKM mülakat sonuçları açıklandı mı Adalet Bakanlığı personel CTE İKM alımı mülakat sonuçları sorgula

CTE İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Adalet Bakanlığı personel CTE İKM alımı mülakat sonuçları açıklandı mı? CTE infaz koruma memuru gardiyan alımı sonuçları nasıl öğrenilecek? sorusu yanıtı merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen CTE İKM memurluk alımı sınavına giren adaylar tarafından internette araştırılıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 15 bin yeni personel alımı daha yapılacağı belirtildi. İnfaz Koruma Memuru (İKM) olabilmek için Adalet Bakanlığı'nın açtığı ilana başvuran birçok vatandaş, geçtiğimiz ay içerisinde sözlü mülakatlara katılım gösterdi. Adalet Bakanlığı'na bağlı CTE 5.379 erkek, 1.302 kadın infaz koruma memuru (İKM) alımı yapıldı. CTE infaz koruma memuru gardiyan alımı mülakat sonuçları ile ilgili Adalet Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberler star.com.tr'de.

Adalet Bakanlığı bünyesinde İnfaz Koruma Memuru (İKM) olarak görev almak isteyen vatandaşların sorguladığı sözlü mülakat sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Adliyelerin gerçekleştirdiği sınavların ardından beklentiye geçen vatandaşlar, Gardiyanlıkla ilgili mesleki bilgi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından mülakata girmişti. İKM mülakat sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Türkiye genelinde toplam 6 bin 681 vatandaşın kadroya dahil edileceği gardiyan alımı için mülakat sonuçları sorgulanmaya devam ediliyor.

CTE ve Adalet Bakanlığı sözleşmeli kamu personeli alımı sözlü mülakat sonuçları hakkında kesin bir bilgi yok. Son yaılan alımda sözlü sonuçları komisyonlar tarafından 2-3 ay sonra açıklanmıştı. Başvuruların Haziran ayının ikinci haftasında sona ermesinin ardından başvuru sonuçları, Haziran ayının son günlerinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından uygulama ile boy kilo aşamaları yapıldı.



Başvuru yapılan adaylet komisyonlarında yapılan ilk aşamaların ardından sözlü mülakatlar da geçtiğimiz 10 Eylül tarihinde yapıldı.







CTE İKM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sözlü sınavın geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından adliyelerden gelecek olan sonuçlara kilitlenen adaylar, İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarını sorguluyor. Sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi vermeyen Adalet Bakanlığı'nın, ilerleyen günlerde sonuçlar hakkında duyuru yapması bekleniyor.



Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacak.



ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde TRT programında yapmış olduğu konuşmasında personel alımlarının detayları paylaşılmıştı. Yapılan açıklamalara göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakim savcı alımlarının yanı sıra binlerce adayın beklediği Adalet Bakanlığı personel alımlarına dair bilgiler verdi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül personel alımlarına dair açıklamalarında, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.



15 BİN PERSONEL KADRO DAĞILIMLARI



Adalet Bakanlığı için yapılması beklenen 15 bin personel alımı için merak edilen ilk konu kadro dağılımları nasıl olmalı yönünde.



Bakanlık tarafından bir önceki alımlarda Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 4771 sözleşmeli zabıt kâtibi , 527 sözleşmeli mübaşir, 27 sözleşmeli şoför , 99 sözleşmeli teknisyen ve 69 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 5493 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu kadroların dışında ayrıca merkez teşkilatına 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapılmıştı.

İcra Katipliği, Zabıt Katipliği, Mübaşir, İKM ve diğer kadrolardan yapılacak bu alımlar öncesi adaylar ile birlikte alımların hangi koşullar altında olması gerektiğini değerlendiriyoruz.



Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri CTE Genel Müdürlüğü için 2018 yılının ilk personel alımı planlamasında 7 bin 467 kontenjan verilmişti. İKM alımı için de 6 bin 681 kadro ayrıldı. Adalet Komisyonlarında mülakatları yapılan CTE infaz ve koruma memuru İKM alımı mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor.66 bin 810 aday İKM alımı sözlü sınav sonuçlarını bekliyor!İKM alımı mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından Adalet Bakanlığı ve CTE ye 15 bin personel alımı için duyuru sürecine girilecek.



KPSS önlisans sınav sürecinin tamamlanmasının ardından Adalet ve CTE 15 bin personel alımı ilanı da yayımlanacaktır.Bakan Abdülhamit Gül’ün açıklamasına göre ilanların yayımlanması gerekmekteydi. Fakat 1 aydan fazla süre geçtiği ve KPSS ortaöğretim ile önlisans sürecinin tamamlanmasına kaldığı için Aralık sonu gibi alımlara dair duyuru ve ilanlar yayımlanacaktır.

BAŞARI LİSTESİ BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK



Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE SAYILARI



Adalet Bakanlığı ile CTE tarafından yayımlanan ilanlarda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:



4771 adet sözleşmeli zabıt kâtibi,

527 adet sözleşmeli mübaşir,

27 adet sözleşmeli şoför ,

99 adet sözleşmeli teknisyen

69 adet sözleşmeli aşçı,

6.681 adet infaz ve koruma memuru,

49 adet ceza infaz kurumu katibi

223 adet sağlık memuru

185 adet teknisyen,

266 adet şoför

42 adet aşçı

21 adet kaloriferci

10 adet avukat,

20 adet istatistikçi

30 adet şoför

40 adet hizmetli

50 adet psikolog

50 adet sosyal çalışmacı