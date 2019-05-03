‘Çukur'da Umut Var!

Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren dizinin ekibi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda binlerce seyirciyle birlikte sezon finalini seyredecek. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kapsamındaki gecede elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanacak. Toygar Işıklı’dan Kubilay Aka’ya, Redd’den Zeynep Bakşi Karatağ’a pek çok müzisyen dizinin şarkılarını söyleyecek.