‘Çukur'da Umut Var!
Ay Yapım imzalı “Çukur” sezon finaline dört hafta kala “Çukur’da Umut Var” diyerek yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.
Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren dizinin ekibi, 27 Mayıs Pazartesi akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda binlerce seyirciyle birlikte sezon finalini seyredecek. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kapsamındaki gecede elde edilen gelirler, Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışlanacak. Toygar Işıklı’dan Kubilay Aka’ya, Redd’den Zeynep Bakşi Karatağ’a pek çok müzisyen dizinin şarkılarını söyleyecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.