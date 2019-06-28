Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat, abdest nasıl alınır?

‘Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı abdesti nasıl alınır?’ sorularına arama motorlarında yanıt aramaya başladı. 28 Haziran Cuma namazını kılacak olan Müslüman vatandaşlar aynı zamanda Cuma Hutbesini de dinleyecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okunması için yayımladığı Cuma Hutbesi'nin teması "Bir Mukaddes Yolculuk: Hac" olarak duyurdu. Cuma günü İslam dinindeki 5 kutsal andan biridir ve Cuma günü okunacak dualar ile surelere haliyle çok büyük sevaplar vardır. Cuma namazı saatlerinde dualarla ibadet edenler İmam-ı Gazali’ye göre Allah evliyaları sınıfına katılır. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde dua edilmesi tavsiye ediliyor. Peki, Cuma gününde öğle ezanı vaktinde hangi duaları okumak gerekir, cuma gününde okunacak cuma duaları hangisi? İşte ayrıntıları…

28 HAZİRAN İSTANBUL CUMA SAATİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saati 13:12'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İşte İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Cuma günü en kıymetli günlerden biridir. Haliyle cuma vakti okunacak dualar kabul olduğu gibi dilekleriniz de yanıt bulur. Peki cuma vakti hangi duaları okumak gerekiyor?

Cuma günü İslam dinindeki 5 kutsal andan biridir ve Cuma günü okunacak dualar ile surelere haliyle çok büyük sevaplar vardır. Cuma namazı saatlerinde dualarla ibadet edenler İmam-ı Gazali’ye göre Allah evliyaları sınıfına katılır.

Peki cuma günü okunacak dua ile cuma namazı saatlerinde okunan dilek duaları nasıldır?

İmam Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına dahil olur. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

CUMA VAKTİ OKUNACAK DUALAR HANGİLERİ?

Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde dua edilmesi tavsiye ediliyor.

-”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”

Cuma namazından sonra işe şu dua okunmalıdır;

-Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Manası Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir.

Bu duaya edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

*Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]

* Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

* Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]

* Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]

* Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]

* Cuma günü sabah namazından önce Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]

* Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.

*“Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.”

*Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü işlerden korur.”

* “Kim Âl-i İmrân sûresini cuma günü okursa, güneş batıncaya kadar ona Allahü teâlâ rahmet, melekler de istigfâr ederler.”

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DİLEK DUASI

Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.

HASTASI OLAN CUMA GÜNÜ BU ZİKRİ YAPSIN

Cumâ günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kerre “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” derse, Allahü teâlâ onun hastalığına şifâ verir.

HAZRETİ ÖMER'İN CUMA GÜNÜ OKUDUĞU DUA

Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cum’a günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu düâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile düâsı kabûl olur.

-Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî.

28 HAZİRAN DİYANET CUMA HUTBESİ

BİR MUKADDES YOLCULUK: HAC

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "İnsanlar için yapılmış ilk ev, Mekke'de inşa edilen, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olan Kâbe'dir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin Kâbe'yi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bunu inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnidir."

Aziz Müminler!

Hac, Peygamber Efendimizin ifadesiyle, İslam binasının üzerine oturduğu beş temel esastan biridir. Hac, Rabbimizin rızasını kazanmak için Kâbe'yi tavaf etmek, Arafat'ta vakfeye durmaktır. Mübarek bir yolculukla dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen müminlerin, uzaklarda iken günde beş vakit yöneldikleri Kâbe'nin gölgesinde buluşmalarıdır. Allah'ın evini ziyaret için yola çıkan bu müminlere Kur'an-ı Kerim'de şöyle seslenilir: "Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında cinsel davranışlarda bulunmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının!"

Kıymetli Müslümanlar!

Hacca niyet edip yola düşen Müslüman, bedeniyle ihrama, ruhuyla takva elbisesine bürünür. Allah ve Resûlü'nün emirlerine tabi olacağına, her türlü günah, kötülük ve çirkinlikten uzak duracağına söz verir. Renkleri, dilleri, ülkeleri farklı ama gayeleri aynı olan mümin kardeşleriyle birlikte telbiye getirerek şöyle niyazda bulunur: "Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Allah'ım buyur! Hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur." Peygamberimiz, "müminin telbiye getiren sesine taşların, ağaçların hatta toprağın eşlik ettiğini" söyler. Muhteşem bir kâinat korosu hacı adayıyla beraber duaya durur.

Muhterem Müminler!

Resûl-i Ekrem Efendimizin müjdesi, adım adım haccı yaşayan her Müslüman'ın yüreğinde karşılık bulur: "Allah tarafından kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir." Bu müjdeye nail olmak isteyen hacı adayları Arafat'a çıkar, mahşerin provasını yapar. Arafat, hakikati bilmek, marifete ermek, ölmeden önce kendini hesaba çekmektir. Arafat vakfesinden sonra bir sel gibi akarak Müzdelife'ye gelen hacılar, buradan Mina'ya geçer. Müzdelife, ikinci kez Allah'ın huzurunda vakfeye durarak bilinçlenmek; Mina ise dünyalık sevgileri aşıp sadece Allah'ın rızasını temenni etmektir. Cemeratta şeytan taşlayan mümin, aslında şeytanla beraber kendisini günaha davet eden nefsini, hırsını, tutkularını da bir bir taşa tutar. Sonra ziyaret tavafını yapmak üzere Kâbe'ye yönelir. Bakışlarını Kâbe'ye, gönlünü Hakk'a çevirir. Hac esnasında kesilen kurbanlar ise Allah'ın nişaneleridir. Ancak kesilen hayvanların ne etleri, ne de kanları Rabbimize ulaşacaktır. O'na ulaşacak olan yalnızca takvamızdır.

Aziz Müslümanlar!

Hac, mümin için tam manasıyla bir dönüm noktasıdır. Hacılar Hz. İbrahim'in vefasını, Hz. İsmail'in teslimiyetini, Hz. Hacer'in tevekkülünü kuşanır. Onlar gibi Hak yoluna canını kurban etmeye adanır. Peygamberimizin ayak izlerinin olduğu yerlerde dolaşan her hacı, sabrı, şükrü, dirilişi ve huzuru bir arada yaşar. Bu kutsal yolculuk için heybesini takva azığıyla dolduran mümin, azığını tüketmemek adına her türlü kötü söz ve olumsuz davranıştan uzak durmalıdır. Hac ibadetini yaparken hiçbir canlıyı incitmemeli ve tabiata asla zarar vermemelidir. O güne kadar yaptığı hataları ve işlediği günahları arkasında bırakarak mübarek beldelerden ayrılan hacı, kalan hayatında bir daha bu yanlışlara dönmemelidir. Bu vesile ile cemaatimizden hacca gidecek olan bütün kardeşlerimizin haclarının mebrur olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in şu hadisiyle bitiriyorum: "Hacca gidenler ile umreye gidenler, Allah'ın elçileridir. Allah'a dua ederlerse, Allah onların dualarını kabul eder ve Allah'tan günahlarının bağışlanmasını isterlerse Allah onların günahlarını bağışlar."