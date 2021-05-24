Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi tespih özel gereksinimli gencin koleksiyonunu süsledi

AA 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:06 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:07

Muammer ve Bilgehan Özpolat çiftinin üçüncü çocukları Burak, küçüklüğünden bu yana çok sayıda tespih biriktirdi.

Burak'ın, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biriktirdiği tespihlerden hediye etme hayali, kardeşi Dilan (23) aracılığıyla gerçek oldu.

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Dilan Özpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdiği gençlerle buluşmasına katıldığında ağabeyinin hayalini yerine getirmek için girişimde bulundu.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru soran Dilan Özpolat, "Küçük bir istirhamım olacaktı. Benim ağabeyim var, sizlere hediye olarak tespih gönderdi ve sizden tespih istiyor." dedi. Bunun üzerine Erdoğan, "Tespihi inşallah size yetiştirelim." karşılığını verdi.

Buluşma sonrası Dilan Özpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kardeşinin gönderdiği tespihi hediye etti. Erdoğan ise Burak'a hediye edilmek üzere tespihini Dilan Özpolat'a verdi.

Dilan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı tespihi Malatya'ya gelerek ağabeyi Burak Özpolat'a teslim etti.

Tespihi eline alınca sevinç yaşayan Burak Özpolat, Erdoğan'ın hediyesine koleksiyonunun en nadide parçası olarak gözü gibi bakıyor.

Konuşmakta zorlanan Burak Özpolat, duygularını kız kardeşi aracılığıyla AA muhabirine anlattı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Özpolat, tespih koleksiyonunun en gözde yerine Erdoğan'ın gönderdiği tespihi yerleştirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Özpolat, "Ellerinden öperim, Allah'a emanet olsun. Cumhurbaşkanımızı görmek, kucaklamak istiyorum. Onu çok seviyorum. Her zaman başarılı, iyi olsun. Onu göreyim, Malatya'ya geldiğinde beni çağırsın, sarılalım, fotoğraf çektirelim." diye konuştu.

- "AĞABEYİMİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK BANA KISMET OLDU"

Dilan Özpolat ise özel gereksinimli ağabeyinin yıllardır tespih biriktirdiğini, hayalinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biriktirdiği tespihlerden hediye etmek olduğunu aktardı.

Ağabeyinin bu hayalini gerçekleştirmek için çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da katıldığı programlara ve mitinglere gittiğini, mesajlar gönderdiğini ancak sonuç alamadığını anlatan Özpolat, "Bir vesile oldu ve Cumhurbaşkanımızla buluşmak bana nasip oldu. Orada ağabeyimin hayalini gerçekleştirmek bana kısmet oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında konuyu ilettiğini anımsatan Özpolat, "Kırmadı, çok mutlu oldu. Program biter bitmez de tespihi bana verdi. Çok farklı bir duyguydu. Bunu gerçekleştirmek benim için çok büyük gurur çünkü ağabeyimin çok istediği bir şeydi. Ağabeyime Cumhurbaşkanımızın tespihini vermek, onu mutlu etmek benim için her şeyden değerliydi." ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin birçok tanınmış kişiden tespih aldığını dile getiren Özpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağabeyimin Cumhurbaşkanıyla görüşmesini de isterim. Malatya'ya geldiğinde veya davet edilirsek ağabeyim Cumhurbaşkanımızın elini öperse o da ayrı bir mutluluk bizim için. Cumhurbaşkanımızla tanışıp elini öpmek, sarılmak ve dua etmek istiyor. Eğer bu mümkün olursa daha da mutlu olacak."