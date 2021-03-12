İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2021 Cuma / 28 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0508
  • ALTIN
    418.206
  • BIST100
    1557.39
Yaşam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti

AA12 Mart 2021 Cuma 20:01 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 20:01
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Mart'ta Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Oktay, Kadıköy Fenerbahçe Orduevinde gerçekleşen ziyarette, Erbaş'ın annesi, babası, eşi, oğlu, kızı ve kardeşlerine taziyelerini iletti.

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erbaş'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Ziyarette Oktay'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.