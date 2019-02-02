'Cumhurbaşkanımız bir anneye en güzel hediyeyi verdi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarının ilaç bedellerinin geri ödeme kapsamına alındığını" ilan etmesi, SMA hastası çocukları olan aileleri sevindirdi . Hasta annesi olan Sevtap Aksoy Tunç, "Bir anne olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği hediye paha biçilmez, bize dünyaları verdi. Kızım ilacını alıp, kullanıp sağlığına kavuştuktan sonra Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza olsun onlara bir teşekkür ziyaret yapmak isterim" dedi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Alpaslan ve Sevtap Aksoy Tunç çiftinin 2 yıl önce tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz çocuklarından Çağla Deniz Tunç'a 13 aylıkken rahatsızlanması üzerine götürdükleri Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde SMA Tip 2 teşhisi kondu.

Çocuklarını yaşatmak için birbirlerine söz veren çift, Sağlık Bakanlığının sadece SMA Tip 1 hastaları için gerekli ilaçları karşıladığını öğrenince üzüntü yaşadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen yıl kasım ayında SMA tip 2 ve tip 3 hastalarını kapsayan "ilaç temini için bireysel başvuruların başlatılması" ile ilgili açıklama, Tunç ailesini çok mutlu etti.

Çocuklarının iyileşmesi için gerekli ilacın başvurusunu vakit geçirmeden Sağlık Bakanlığına yapan aile, geçen gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın SMA hastalarının ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunun çözüldüğünü ve hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil edildiğini söylemesi ve ilaçların alınmaya başlatılması üzerine büyük mutluluk yaşadı.

"KAYBOLAN ÜMİTLERİMİZ YENİDEN CANLANDI"

Anne Sevtap Aksoy Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarındaki hastalık nedeniyle aile olarak 2 yıldan bu yana çok zor günler yaşadıklarını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla kaybolan ümitlerinin yeniden canlandığını söyledi.

Kızını fizik tedaviye götürdüğü için müjdeli haberi yakınlarının vasıtasıyla öğrendiğini belirten anne Tunç, "Eve gelince ilk işim bir haber kanalı açmak oldu. Sonra kızıma sarıldım, öptüm, ona o sırada dediğim ilk kelime 'yürüyeceksin' oldu. Bizim için daha büyük bir mutluluk olamaz. Ailece kutlamalar yaptık, eşimiz dostumuz tebrik etti." dedi.

"KIZIMIN ELİNİ TUTARAK YÜRÜMESİNİ ÇOK İSTİYORUM"

SMA hastaları aileleri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'ya çok teşekkür ettiklerini dile getiren Tunç, şunları söyledi:

"Bizim ömrümüze ömür kattılar. Kızım için çok güzel ve mutlu günler bizi bekliyor. Kızım 2 yaşını geçti, en çok istediği şey yürümek, biz onu kucağımızda tutarak yürütüyoruz. Kızımın elini tutarak yürümesini çok istiyorum. Bir anne olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği hediye paha biçilmez, bize dünyaları verdi. Kızım ilacını alıp, kullanıp sağlığına kavuştuktan sonra Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ziyareti yapmak isterim."

"MÜJDEYİ DUYUNCA ÇOK MUTLU OLDUM"

Narlıdere ilçesinde yaşayan, doktorların 10 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi koyduğu 37 yaşındaki Hatice Özkan da ilaçlara kavuşabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Annesinindesteğiyle eğitimine başlayan, sadece başıyla yönlendirdiği bilgisayar aracılığıyla hayata tutunan ve uzaktan eğitimle birçok üniversiteden mezun olan Özkan, kendisi gibi tüm SMA hastaları adına çok mutlu olduğunu, ilacı kullanabilecek olmanın heyecanını yaşadığını anlattı.

"37 YILDIR PARMAĞINI OYNATAMIYOR, AZICIK ELİNİ TUTSA YETER"

Anne Döndü Özkan ise müjdeli haberi televizyondan duyunca hemen kızının odasını koştuğunu anlattı.

Kızının yıllardır çok mücadele verdiğini dile getiren Özkan, "Cumhurbaşkanımıza böyle bir şeye vesile olduğu için çok teşekkür ediyoruz. 37 yıldır parmağını bile oynatamıyor. İlaçlar faydalı olsa, kızım azıcık olsun elini tutsa, başını hareket ettirirse çok mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.