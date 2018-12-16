Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Çuvala doldurduğu tavukları ölüme terk etti

Sivas’ın Gürün ilçesinde çuvala konularak ölüme terk edilen tavukları tesadüfen fark eden genç, tavuklardan dördünü kurtarmayı başardı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Gürün ilçesi Suçatı Mahallesi'nde Aytekin Derebağı (24) isimli genç, mahalle dışında arazide kar altında kalmış ağzı bağlı bir çuvaldan sesler geldiğini fark etti. Çuvalın ağzını açan genç, çuvalın içerisinde biri ölü, 4 tanesi ise yarı baygın vaziyette tavuklar olduğunu gördü. Sağ kalan tavukları evine götüren genç, besleyip ısınmalarını sağladı. Aytekin Derebağı, tavukları çuvala koyarak ölüme terk eden kişiyi vicdansızlıkla suçladı.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Musul´un Irak´a bırakılması - Tarihte bugün 16 Aralık 1925

Musul´un Irak´a bırakılması - Tarihte bugün 16 Aralık 1925

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA