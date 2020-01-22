D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 5 yaralı

IHA 22.01.2020 18:45 - Güncelleme: 22.01.2020 18:45





Kaza, Hendek ilçesi D-100 karayolu Nuriye Mahallesi üzerinde bulunan sanayi sitesi ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan O.G. idaresindeki 54 RE 375 plakalı hafif ticari araç ile Hendek istikametinden Düzce istikametine giden Y.T. idaresindeki 54 KP 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile O.G. ve Y.T. isimli sürücüler ile araçlarda bulunan S.G., N.G. ve M.U. isimli toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.