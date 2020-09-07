D-100'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı

IHA 07 Eylül 2020 Pazartesi 22:55 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 22:55

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Minibüsü durduran sürücü durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, minibüs alev topuna döndü.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, minibüs kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.