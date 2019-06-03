Dağda aç kalan kurt, mahalleye indi Dağda aç kalan kurt, Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir mahalleye indi. Mahalle muhtarı, 'Hayvanlarınızı boş bırakmayın. Çok sayıda kurt dolaşıyor, haberiniz olsun' diyerek vatandaşları uyardı.