Dağda ayağı kırılan dağcı 4,5 saatlik operasyonla kurtarıldı

Orhangazi ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde dağlık alanda yarım metreyi aşkın karda yürüyüş yapan İstanbullu 19 kişilik dağcı grubundan kadın dağcının ayağı kırıldı. Ayağı kırılan dağcıyı arkadaşları taşımak istedi fakat yarım metreyi bulan karda bu mümkün olmadı. Kurtarma ekiplerinden yardım isteyen dağcılar ayağı kırılan arkadaşlarının yanından bir an olsun ayrılmadı. Ayağı kırılan Cavidan Alşak'ı kurtarmak için AFAD, 112 Sağlık Ekipleri, UMKE, Asil Çelik Arama Kurtarma, AKUT, NAK ve Jandarma ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. 4,5 saatlik kurtarma operasyonun ardından ayağı kırık dağcı ve 18 arkadaşı köylülere ait traktörle köy meydanına kadar götürüldü. Burada bekleyen ambulansa alınan dağcı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun kar yağışı ve tipinin bulunduğu dağlık bölgede yaklaşık 4,5 saat kalan dağcı grup Mahmudiye'de bekletilen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinden sonra köy kahvehanesine toplandı. Jandarma ekipleri gruptakilerin ifadesine başvurdu.