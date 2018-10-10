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Dağda kaybolan 2 öğrenci AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Çankırı'da dağda tırmanış yaparken kaybolan iki öğrenci, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • İHA
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Dün akşam 18.30 civarında 122 AFAD hattına Ballıca mevkisinde 2 öğrencinin dağda tırmanış yaparken kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine 8x8 araç ile 6 kişilik AFAD ekibiyle birlikte 5 kişilik UMKE ekibi olay yerine gitti. 2 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda Mert Halıcı ve Ersel Geçgin bulundu. Kurtarılan öğrencilerin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

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