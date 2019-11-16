''Dalgalar gibi siz de sabırla ve azimle yol alın''

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, kendisinin de mezun olduğu Bakırköy İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği’nin (BAKİMDER) düzenlediği ‘Medar-ı İftiharlarımız’ programında öğrencilerle buluştu. Etkinlikte hayat tecrübelerini ve okul sıralarındaki anılarını paylaşan Kaan, gençlere “Dar bir alanda sınırlı kalmayın, kendinizi donatın, çok okuyun, deniz dalgalarının kıyıya vurması gibi siz de sabırla ve azimle hareket edin” tavsiyesinde bulundu. Abdurrahman Kaan programda öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Programa Bakırköy müftüsü Selami Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube müdürü Erol Demir ve BAKİMDER yönetimi de katıldı.