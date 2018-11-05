Damada takı yerine ayva taktılar

Zonguldak Alaplı ilçesinde Özge- Onur Çakmakçı çiftinin düğününde damadın arkadaşları damada, ayva hediye ettiler.

Alaplı Yılmazlar Düğün Salonuna, çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, kesilen pastanın ardından düğünün en önemli yeri olan takı merasime gelindiğinde, damadın annesinin iş arkadaşları tarafından damada ilginç bir hediye takıldı. Kocaman bir ayvayı kolye haline dönüştürerek damadın boynuna asan arkadaşları ilginç bir ana sebep oldular.

Damat ilk defa karşılaştığı durum karşısında hayli şaşırdı. Düğün törenine katılanlar o sırada adeta kahkahaya boğuldu. Damadın arkadaşları ise ‘Damat Ayvayı Yedi’ diyerek espri yapmayı da ihmal etmediler.

Düğüne davetli olarak gelenlerin şaşkınlıkla izlediği değişik takı merasimi; arkadaşlarının daha sonra evlenen çifte altın ve para takması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. Değişik takılar takan Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte gece boyunca oyunlar oynadı.