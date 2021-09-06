Damak tedavisinde yüz felci olan Yeliz, hayatını kaybetti

DHA 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:35

İzmit'te yaşayan Yeliz Demirli, 2018 yılında damak ağrısı şikayetiyle Yahya Kaptan Mahallesi'nde özel diş sağlığı merkezine gitti. Çene cerrahı Ahmet K.'nin tedavisinin ardından Demirli, yüz felci geçirdi. Ağrıları geçmeyen Demirli'nin şikayeti sonrası dava açıldı. Temmuz ayında durumu ağırlaşınca Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Demirli, burada entübe edildikten sonra kent merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. 57 gün yoğun bakım kalan Demirli, bugün hayatını kaybetti.

'HUKUKSAL OLARAK DEVAM EDECEĞİM'

Yaptıkları hata nedeniyle eşinin yaşamını yitirdiğini iddia eden Özer Demirli "Verdikleri ilaçlar eşime uyuşturucu olduğu için vücudunu bitirdi. Günde 3 ilaç kullanıyordu ve bunlar güçlü ilaçlardı. İçerisinde uyuşturucu olan ilaçları 3-4 yıldır içiyordu. Çaresini bulun dedik, 6 ay önce söylemiştik ama bulamadılar. Temmuz ayında rahatsızlanınca hastaneye sevk edildi. Daha sonra orada yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle entübe edilip özel bir hastaneye sevk edildi. 04.00 sıralarında vefat etti. 57 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. İki kez entübe edildi. Ben artık vücudun ilaçlara tepki veremediğini düşünüyorum. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Çok ağrısı vardı. Ama hukuksal yön devam ediyor. Peşini bırakmayacağım, bir ay sonra 4'üncü mahkemem var. Zannetmesinler bırakacağımı, hukuksal olarak yürüteceğim" diye konuştu.

Yeliz Demirli, Yeni Mahalle Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.