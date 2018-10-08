Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Damat düğününde bıçaklanarak yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde düğününde oynadığı sırada bıçaklanan damat yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün salonunda damat A.E. (27), arkadaşlarıyla oynadığı sırada aralarında husumet olduğu belirtilen S.D. (19) tarafından bıçaklandı.

Bacağından yaralanan A.E, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen damadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.D. polis ekiplerince yakalandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Potsdam Konferansı - Tarihte bugün 17 Temmuz 1945

Potsdam Konferansı - Tarihte bugün 17 Temmuz 1945

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA