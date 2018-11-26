Danıştay ihaleyi iptal etti, Bakanlık soruşturma açtı

Eserlerin birçoğu taşınırken, iptal edilen ihaleyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı. Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Hasankeyf Kalesi Orta Kapı ve Yamaç Külliyesi’nin taşınma işi için yapılan ihale, 82 milyon 958 bin 910 TL teklif veren Cumhur Alp+Alp İnşaat iş ortaklığına verildi.

TEMYİZE GÖTÜRDÜ

İhalede ikinci en düşük teklifi veren Gökalp Proje firması, ihaleyi kazanan firmanın iş deneyim belgelerinin yetersiz ve geçersiz olduğu iddiasıyla Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, si, itiraz üzerine, ilgili firmanın Adana Müze Müdürlüğü ile yaptığı iş hakkındaki belgeleri iki kez talep etti ve ikisinde de uygun olduğu yönünde yanıt alınması üzerine talep reddedildi. Ancak firma kararı Danıştay’a temyiz etti.

Taşıma neredeyse bitti

Danıştay 13’üncü Dairesi, ihalenin iptaline karar verdi. Ancak bu süreçte işlerin yüzde 90’dan fazlası tamamlandı. Kasım ayının ilk haftası bildirilen Danıştay kararı üzerine Gökalp Proje firması, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına şikayette bulundu. Bakanlık, olay hakkında soruşturma başlattı.