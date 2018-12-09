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Darbukacıyla tartıştı restoran çalışanını öldürdü

Denizli’de bir restoranda darbukacıyla tartışan şahıs silahına sarıldı. Darbukacıyı yaralayan zanlı, olayla alakası olmayan restoran çalışanını öldürdü.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki bir restoranda O.D. isimli şahısla restoranda darbuka çalan Seyhan D. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı, kavgada iddiaya göre Seyhan D. mutfağa girerek aldığı bıçakla kendini savunmaya çalıştı. Yine iddiaya göre O.D., yanındaki silahla restoranın mutfak kısmına rastgele ateş açtı.
 
Silahtan çıkar kurşunlar mutfakta çalışan Haydar Varan ile Seyhan D.’ye isabet etti. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Varan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, bacağından yaralanan Seyhan D.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Varan’ın fanatik bir Denizlispor taraftarı olduğu ve diğer taraftarlar tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi.  Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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