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Darülaceze’de bayram coşkusu: Cennetin bahçesine hoş geldiniz

Darülaceze sakini Ercan Pişirir: Buraya her insan gelmez. Kalbinde merhamet damarı olan insan gelir. İyilik için bu kapıdan girerken cennetin bahçesine ilk adımını atmış oluyorsun.

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Sabahın ilk ışıklarını bir çocuk coşkusuyla beklediler, bayramlıklarını giyip hazırlandılar. Darülaceze sakinleri bayramın ilk gününde gelen ziyaretçilerle bayram coşkusunu yaşadı. Darülacaze’nin bahçesinde toplanan yaşlılar ve ziyaretçiler saz çalıp şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi. Erken saatlerden itibaren yapılan bayram hazırlıkları sohbetlerle renklendi. Darülaceze’nin 20 yıllık sakinlerinden Füsun Kaslak kimsesi olmamasına rağmen, gelen ziyaretçileri evladı gibi gördüğünü söyledi, gelmek isteyenlere ‘sevgilerimi gönderiyorum’ dedi.

TATİL DEĞİL BAYRAM

35 senedir burada olduğunu söyleyen Nesrin Ünal da “Beklediğim kimse yok.  Çünkü beklemeye fırsat vermiyorlar. Sağ olsunlar geliyorlar’ dedi ve ekledi ‘Şimdi gençler bayramları tatile çevirdiler ama asıl huzur yakılarıyla vakit geçirmektedir’ ifadelerini kullandı.10 senedir huzur evinde kalan Ercan Pişirir’in ise anlamlı bir mesaj var. Şöyle diyor Pişirir: “Buraya eğer ilk defa geliyorsan, burası cennetin bahçesi. O kapıdan girerken cennetin bahçesine ilk adımını atmış oluyorsun.  Cennetini de yarılıyorsun.  Buraya her insan gelmez.  Kalbinde merhamet damarı olan insanlar gelir. Eski bayramlar çocuklar içindi. Bizde çocuktuk o zamanlar. Bizlere çok güzel geliyordu. Yaşayan bütün varlıkların, düşünebilen her insanın yani herkesin bayramını canı gönülden kutluyorum.” 

Jandarma, güler yüz ve karanfil götürdü 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli de Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yusuf Kurthasan başkanlığındaki Sualtı Arama Kurtarma Timi, Motorsikletli Asayiş Timi, Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma komandoların da bulunduğu heyet, Şişli’deki Darülaceze Başkanlığı’nı ziyaret etti.  Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından ağırlanan heyet, daha sonra Darülaceze sakinlerinin bayramını kutladı, sohbet etti ve karanfil dağıttı. Cebeci, Darülaceze’yi ilk gün 2 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini aktararak, ziyaretlerin yürekten yapılması gerektiğini belirtti.

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