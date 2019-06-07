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Datça'da yıllar sonra Akdeniz foku görüntülendi

Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde 7 yıl aradan sonra Akdeniz foku görüntülendi.

  • DHA
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Datça Yarımadası'nın güneyinde Akdeniz kıyılarında tekne turları düzenleyen kaptan Ayhan Çıraklık (55), öğlen saatlerinde, müşterilerini gezdirirken, Akvaryum Koyu'nda kıyıdan 50 metre açıkta, denizde yüzen Akdeniz foku ile karşılaştı. Yakaladığı orfoz balığını yerken tek kare fotoğrafı alınabilen Akdeniz foku, daha sonra kayıplara karıştı. Akdeniz fokunu fotoğraflayan Çıraklık, "Datça denizlerinde uzun bir süredir Akdeniz foku görülmüyordu. Tekrar bir fok görünce çok heyecanlandım. Umarım tekrar karşılaşırız" dedi.
 
FOK BADEM'İ HATIRLATTI
 
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Akvaryum Koyu'nda görülen sevimli fok akıllara fok Badem'i getirdi. Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 2006 yılında henüz 1.5 aylık bir yavru iken yaralı halde bulunup, Foça Fok Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yapılan ve tekrar denize salıverildikten sonra Ege ve Akdeniz sahillerini mesken tutan dişi fok Badem'in, 2012 yılından bu yana bir daha izine rastlanılmadı. Denize bırakılmasından sonra sık sık Datça'ya gelmesi nedeniyle, Datça Belediyesi tarafından heykeltıraş Elbruz Denge'ye 2012 yılında yaptırılıp, limana konulan 'Fok Badem' heykeli, özellikle çocukların ve tatilcilerin ilgi odağı oldu.

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