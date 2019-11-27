Dededen kalma dükkanı kütüphaneye çevirdi
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi Süle Mahalle Muhtarı Aziz Keskin, dedesi Osman Keskin’den kalma bakkal dükkanının bir bölümünü kütüphaneye çevirdi, diğer bölüm ise muhtarlık olarak hizmet veriyor.
Birçok öğrenci ve yetişkin kütüphaneye kitap okumak için gelirken, Muhtar Aziz Keskin “Muhtarlık seçimleri öncesinde kütüphane için vaatte bulunmuştum. Babam da kitap okumayı çok severdi. Hatta 40 yıl önce kahvemizde kütüphane köşesi vardı. Ben de dedemin ve babamın bu kitap sevgisi için dükkanı kütüphaneye çevirdim” dedi. Kütüphaneye gelen Şehit Engin Eker Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kürşat Yılmaz, interneti bulunan kütüphanenin kitap okumak ve araştırma yapmak için güzel bir ortam olduğunu söylerken Biga Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Sıla Çengel ise “Genelde kütüphaneye kitap almaya geliyorum. Geldiğimde de oturup satranç oynuyorum. Kitap okumak çok güzel, çünkü kitap okumak bilgi veriyor. Kitap okumayı arkadaşlarıma da tavsiye ederim” diye konuştu.
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