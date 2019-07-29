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Dedektif gibi takip etti, barınaktaki hayvanların öldürüldüğünü kanıtladı

Hayvanların bakımı ve kaldıkları yerlerinden şüphelenen Kaya, laboratuardaki ilaçları alarak Ankara’da analiz ettirdi. Gelen raporlara göre hayvanların kısırlaştırma adı altında zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Kaya dedektif gibi barınak görevlileri de takibe aldı. Barınaktan çıkan araçları takibe alan Kaya, araçların Büyükşehir Belediyesine ait atık arıtma tesisine gittiğini görüntüledi.

  • Şeyhmus Çakan / 24 TV
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Hayvanların bakımı ve kaldıkları yerlerinden şüphelenen Kaya, laboratuardaki ilaçları alarak Ankara’da analiz ettirdi. Gelen raporlara göre hayvanların kısırlaştırma adı altında zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.
Kaya dedektif gibi barınak görevlileri de takibe aldı. Barınaktan çıkan araçları takibe alan Kaya, araçların Büyükşehir Belediyesine ait atık arıtma tesisine gittiğini görüntüledi.
 
İLAÇLAR ZEHİR ÇIKTI
 
Barınağın veteriner odasına gizlice girip numune alan Fiiliz Kaya, elde ettiği sıvıyı Ankara’da analiz ettirdi. İddiaya göre gelen raporda sıvının zehir olduğu ve köpeklerin zehirlendiği şüphesiyle takibini sürdürdü. 
 
Takibi bırakmayan genç kadın buradaki çöp poşetlerini açınca gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Açılan çöp poşetlerinde ölen köpeklerin cesetleri vardı.
 
Poşetler içerisinde çok sayıda ölmüş köpekle karşılaşan Kaya, durumu arıtma tesisindeki yetkililere bildirerek polis çağırdı.  Köpeklerin barınak görevlileri tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürerek şikayetçi oldu. 
 
 
SORUŞTURMA BAŞLADI
 
Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Büyükşehir yetkilileri köpeklerin hastalıktan kaynaklı öldüğünü belirterek, kesin ölüm nedenlerinin bulunması için hayvanlardan numune alınarak analiz yapılacağı öğrenildi.

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

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