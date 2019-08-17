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Dedemin Fişi nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Dedemin Fişi filmi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Dedemin Fişi nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi konusu nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. 2016 yılında sinemada vizyona giren Güldür Güldür oyuncu ekibi ağırlıklı bir film olan Dedemin Fişi, geniş oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu'nuno oturduğu komedi filmi Dedemin Fişi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Dedemin Fişi filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Dedemin Fişi nerede çekildi? Dedemin Fişi filmi konusu nedir? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Bu akşam TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Dedemin Fişi 2016 yılında vizyona girmişti. Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan’a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu’ya ait. Dedemin Fişi filmi Malatyalı Çirci Ailesi'nin miras serüvenini konu alıyor. Dedemin Fişi filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
DEDEMİN FİŞİ NEREDE ÇEKİLDİ? 
Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu'ya bağlı olan Mudurnu ilçesinde yapıldı.
 

 
DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayallere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...
 
DEDEMİN FİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Dedemin Fişi filminde Güldür Güldür'den tanıdığımız birçok komik oyuncu yer alıyor. Alper Kul, Özlem Tokaslan, Özgür Aydın, Uğur Bilgin, Özge Borak, İrem Sak, Onur Buldu ve Erdem Yener, filmde yer alıyor. Başrollerde Erdem Yener ile Doğa Rutkay yer alıyor. 

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

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