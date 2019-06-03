27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8854
  • 6,5743
  • 248.638
  • 89.963
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Defineciler Arnavutköy'de mezarları talan etti

İstanbul Arnavutköy'de bağlı Yassıören Mahallesi sakinlerinin hırsızlar ve defineciler ile başı dertte. Yassıören Mezarlığı'nda defineciler tarafından tahrip edilen 100-150 yıllık mezarlar ve mezar taşlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yassıören Mahallesi’ndeki Asri Mezarlığı mesken tutan definecilerin hedefinde 100-150 yıllık mezarlar var. Dilden dile dolaşan ve şehir efsanesine dönüşen 'Eski mezarların içinde define var' söylentileri definecilerin iştahını kabarttı. Altın ve mücevherat bulma umuduyla mezarlığa dadanan defineciler, bölgede güvenlik kamera sistemi olmamasından cesaret alarak sürekli kazı yapıyor. Mezarları kazan defineciler hiçbir define bulamadıkları gibi, mezardaki ölülerin kemiklerini de uluorta yerde bırakarak kayıplara karışıyor. Duruma isyan eden Yassıören Mahallesi sakinleri, yetkililerden yardım istiyor.

150 YILLIK MEZARLARDA ALTIN, MÜCEVHER UMUDU

 Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, şunları söyledi:

 "Mezardaki ölülerimize rahat vermiyorlar. Defineciler ayrı, hırsızlar ayrı. Mezarlığımızda define falan da yok zaten. Eski yaklaşık 150 yıllık bir mezarlık olduğu için kulaktan kulağa söylentilerle burada define olduğunu duyan defineciler ne yazık ki mezarlığımızı talan ediyorlar. Define bulamadıkları gibi, ölülerimizi de rahatsız ediyorlar. Her kazılan mezarın yanı başında maalesef bacak, kafatası ve kol kemiklerini görüyoruz. Bu da bizim içimizi sızlatıyor gerçekten. 

Bugün bile mezarlığımızın demir döküm kapısı çalındı. Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve yaklaşık 3-5 bin lira olan demir kapıyı  çalacak kadar alçalmış bir güruh ile karşı karşıyayız. Muhtemelen çaldıkları kapıyı ya hurdacılara ya da ikinci el olarak başka bir yere satacaklar. jandarmaya bildirdim, umarım yakalanırlar. Bu hırsızları ve definecileri Allah’a havale ediyorum” dedi.

GÜNDÜZ KEŞİF GECE TALAN

Mezarlıkta bulunan akrabalarının mezarlarının başındaki zararlı otları temizlediği sırada ellerinde cihazlarla 4 kişinin gündüz vakti mezarlığa geldiğini söyleyen Yassıören sakini bir vatandaş  da "Muhtarımızı bilgilendirdim. Ancak bu defineciler gündüz keşif için geliyor ve kazacakları yeri belirleyip gidiyorlar. Geceleri ise gelip bu mezarları kazıyorlar. Ne yazık ki ne ölülerimize rahat var, ne de dirilerimize. Bir yandan hırsızlar, diğer yandan da defineciler mezarlığımıza musallat olmuşlar. Geçtiğimiz günlerde yine eski bir mezarı yaklaşık 3 metre kazmıştı defineciler. Mezardan çıkan kemikleri ise Allah korkusu olmayan bu defineciler uluorta yere bırakıyorlar. Sağ olsun muhtarımızın gayretiyle  yeniden toprağa gömüyoruz. Mezarlığa ve ölüye saygı yok ne yazık ki” dedi.

Başkan Erdoğan´dan Kur´an-ı Kerim tilaveti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'50 bin TL'ye kadar destek için başvurular başladı'

'50 bin TL'ye kadar destek için başvurular başladı'

Sudan ordusu halka müdahale etti

Sudan ordusu halka müdahale etti

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

MHP'li başkana silahlı saldırı

MHP'li başkana silahlı saldırı

Burayı ilk kez görenler durup bir kez daha bakıyor

Burayı ilk kez görenler durup bir kez daha bakıyor

Terörün kalbine Pençe! Sayı 28 oldu

Terörün kalbine Pençe! Sayı 28 oldu

Muhalifler 23 Haziran sonrası düğmeye basıyor!

Muhalifler 23 Haziran sonrası düğmeye basıyor!

Bayramdan sonra başlıyor! Tarih belli oldu

Bayramdan sonra başlıyor! Tarih belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Irak´ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak´ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Kadın vali, Karakeçili yörükleriyle 16 kilometre yürüdü

Havuç ve şekerden elde ediliyor! Talep patladı

Havuç ve şekerden elde ediliyor! Talep patladı

'Boyalı güzeller'lerle ilgili çarpıcı keşif! Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı

'Boyalı güzeller'lerle ilgili çarpıcı keşif! Bilimsel araştırmalar ortaya çıkardı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA