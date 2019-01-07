Defineciler karda mahsur kaldı: 1 çlü
Tokat'ta kaçak kazı yapmak isteyen 4 define avcısı önce yaylada mahsur kaldı, ardından karbonmonoksit gazından etkilendi. Ekipler imdatlarına yetiştiğinde çok geçti. Aralarından biri hayatını kaybetti.
- AA
Yaylaya define aramaya gitmişlerdi, yoğun tipi yüzünden geri dönemediler.
Tokat'ta yaşayan 4 arkadaş, kaçak kazı yapmak için gece yaylaya çıktı. Define bulmayı umuyorlardı ancak başlarına gelmeyen kalmadı. Kazı yapılırken kar bastırdı. Dördü de arazide mahsur kaldı. Ardından da kazıda kullandıkları jeneratörden karbonmonoksit sızdı. Gazdan etkilenen defineciler, telefonla yardım istedi.
Ekipler onlara ulaştığında biri gazdan zehirlenerek yaşamını yitirmişti. Diğer 3'ü ise sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.
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