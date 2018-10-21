Değerlerimizi yaşamalıyız

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ve bu yıl “sabır” temasının işlendiği 7. Türkiye Değer Ödülleri düzenlenen törende sahiplerini buldu. Ensar Vakfı Genel Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, törende sabrın önemini anlattı: “Aslında unutmamamız gereken bir gerçek herhalde bütün ömürlerimizin bu dünya hayatına sabretmekten ibaret olduğudur. Bu dünya bir lahza ve durak, bu duraktan sonra ulaşacağımız elbette sonsuz bir hayat. Bu dünya bir imtihandan ibaret, dolayısıyla ünlü bir söyleyiş var, Arapçada; ‘Bu dünyada rahat yoktur.’ Bu dünyada rahat olmadığına göre, rahatı bulanlar da hüsranda olmaya mahkumdurlar. Hakikaten bu sene güzel bir temayla Ensar Vakfı, Değer Ödüllerini taçlandırmış oldu.”

Bal demekle ağız tatlanmaz

Okullardaki değerler eğitimine değinen Erdoğan, sözlerini, “Cumhurbaşkanımızın çok sevdiğim ve tekrar ettiği bir ifade var, ‘Bal, bal demekle ağız tatlanmıyor.’ ‘Değerler, değerler’ demekle de bu değerler yaşanmıyor. Bu değerlerin çocuklarımıza ve gençlerimize aşılanması, yaşatılmasıve onları yaşayan örnekleri görmekten geçiyor. Onları yaşayan örneklerinin gölgesinde bulunmaktan geçiyor. Sabırsız bir anne baba ya da sabırsız bir öğretmen o çocuğa, ‘sabret evladım’ demekle asla bu çocuğa o sabrı kazandıramaz. Dolayısıyla bu değerler eğitimi meselesinde de inşallah bu, Değer Ödülleri yaklaşımı da örnek olur. Bu değerlerin çocuklara aşılanması ancak örneklikle mümkün olur.” diye tamamladı.