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Yaşam

Dehşet! Önce tartıştığı çocuklarının evini, ardından kendini yaktı

Mersin'de C.P. (60), tartıştığı oğullarının yaşadığı eve molotofkokteyli atıp yangın çıkardıktan sonra, üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Polis ekiplerinin hortumla su tutarak müdahale ettiği C.P., hastanede tedaviye alındı. Tedaviye alınan C.P.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 16:29 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 16:29
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Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. C.P., bilinmeyen nedenle anlaşmazlık yaşadığı oğulları S.P., H.P. ve E.P.'nin yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Eve giren C.P., elindeki molotofkokteylini yakıp yatak odasına attı. Küçük çapta çıkan yangın, kardeşlerin müdahalesiyle söndürüldü. Kardeşlerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada evin çatısına çıkan C.P., burada eline geçirdiği demir parçasıyla güneş enerjisinin camlarını kırdı, ardından da yanında getirdiği benzini üzerine döküp çakmağı çaktı. Alevler içinde kalan C.P.'ye polis ekipleri, hortumla su tutarak müdahale etti.

Yüzünde yanıklar oluşan C.P., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan C.P.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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